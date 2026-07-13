فورلان يقود المنتخب الأوروجوياني

عيّن اتحاد الأوروجواي لكرة القدم دييجو فورلان مديرًا فنيًا للمنتخب، وذلك خلفًا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي استقال من منصبه بعد خروج المنتخب الأوروجوياني من بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا من دور المجموعات.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس 2027، ثم سيقيّم الاتحاد أداءه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل بطولة كأس العالم المقبلة، مشيرًا إلى أن فورلان سيستمر في تدريب منتخب الأوروجواي لأقل من 20 عامًا، الذي سيشارك في بطولة أمريكا الجنوبية للشباب في 2027.