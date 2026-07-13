استعداد مكثف

كثف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، على ملعبه ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)