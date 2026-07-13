الرئيسية / الصورة .. قصة

استعداد مكثف

2026.07.13 | 02:59 am
كثف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته، الأحد، على ملعبه ضمن المرحلة الأولى من برنامج الاستعدادات للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ الاتحاد)
استعداد مكثف

استعداد مكثف

استعداد مكثف

استعداد مكثف