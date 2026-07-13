قائمة بيليه ومبابي تغري يامال بالنجمة الثانية

يبلغ لامين يامال، لاعب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، أحد نجوم كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، الإثنين، عمر الـ 19 عامًا.

ويبحث الموهبة الإسبانية عن كتابة التاريخ في المونديال، وتحقيق اللقب بهذا العمر، والدخول في قائمة البرازيليين بيليه ورونالدو، والفرنسي كيليان مبابي الفائزين بالبطولة مع منتخبات بلدانهم في حين أن آخرين، منهم الإنجليزي هاري كين، لم يكونوا خاضوا بعد أي بطولةٍ موندياليةٍ.

وإذا ما تغلَّبت إسبانيا على فرنسا، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي، ونجحت في إضافة نجمةٍ ثانيةٍ إلى قميصها، الأحد المقبل، فسيصبح نجم برشلونة رابع أصغر لاعبٍ يُتوَّج بكأس العالم بعمر 19 عاما وستة أيامٍ متساويًا مع البرازيلي كوتينيو، الذي حقق ذلك في نسخة 1962.

ولن يسبقه حينذاك سوى البرازيليين بيليه بـ 17 عامًا و249 يومًا عام 1958، ورونالدو بـ 17 عامًا و298 يومًا في 1994، والإيطالي جوزيبي بيرجومي بـ 18 عامًا و174 يومًا في 1982.

وهنا قد يتساءل بعضهم: أين كان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والإنجليزي هاري كين، نجوم المنتخبات الثلاثة الأخرى التي لا تزال في سباق المنافسة على اللقب، عند العمر نفسه؟

والجواب، أن كيليان مبابي يُعدُّ ثاني أصغر لاعبٍ يسجل في نهائي كأس العالم بعد بيليه، وقد حقق ذلك في موسكو بعمر 19 عامًا و207 أيام خلال تتويج فرنسا الثاني بالبطولة عام 2018 بالفوز على كرواتيا 4ـ2.

وقدَّم اللاعب أداءً لافتًا خلال المباراة أمام الأرجنتين في ثمن النهائي عبر تسجيل هدفين، وتقديم تمريرةٍ حاسمةٍ، ثم اختتم مبابي الانتصار في النهائي بتسجيله الهدف الفرنسي الرابع في شباك كرواتيا، وأصبح النجم العالمي الجديد.

أمَّا الأسطورة الأرجنتينية ليونيل لميسي، فخاض المونديال الأول له عام 2006 في ألمانيا، وحينها لم يكن يفصله سوى ثمانية أيامٍ عن بلوغ عامه الـ 19 عندما سجل هدفًا في مرمى صربيا، لكنَّ المدرب خوسيه بيكرمان منحه دقائقَ لعبٍ محدودةً جدًّا.

ومع وجود خوان رومان ريكيلمي، وماكسي رودريجيز، وهيرنان كريسبو، وكارلوس تيفيز في الخط الأمامي، واجه ميسي الشاب صعوبةً في تثبيت مكانه، بل بقي على دكة البدلاء طوال مباراة خروج الأرجنتين أمام ألمانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي.

في حين شارك هاري كين بعمر الـ 19 في كأس أوروبا لفئته العمرية عام 2012.

ولم يخض المهاجم الإنجليزي مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الأول إلا في 27 مارس 2015 حين كان بعمر 21 عامًا، وكانت ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016.

وعند بلوغه 24 عامًا، لعب مع "الأسود الثلاثة" بمونديال 2018 في روسيا بوصفه قائدًا للمنتخب.

وعلى الرغم من أن إنجلترا أنهت البطولة في المركز الرابع بعد خسارتها مباراة المركز الثالث أمام بلجيكا 0ـ2 إلا أن كين نال جائزة الحذاء الذهبي بستة أهدافٍ.

وبعد أربعة أعوامٍ في قطر، خرج المنتخب الإنجليزي من ربع النهائي أمام فرنسا في مباراةٍ، أهدر خلالها اللاعب ركلة جزاء.