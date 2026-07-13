إسبانيا وفرنسا.. نتف ريش.. تقاعد.. وعطلة مبكرة

«سنُحيل زيدان إلى التقاعد»، هكذا عنونت صحيفة «ماركا» الإسبانية، لم يكن بالإمكان أفضل من ذلك لإثارة كبرياء «الزرق» في مونديال 2006، حيث بعد ثلاثة أيام فقط، أرسلوا منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم بأكمله في عطلة مبكرة بإخراجه من ثمن النهائي.

للمرة الثانية بتاريخها في كأس العالم، تواجه فرنسا نظيرتها إسبانيا، الثلاثاء، في دالاس، وهذه المرة في نصف النهائي، وكل المؤشرات تفيد بأن الصحيفة الشهيرة ستتجنب خطأ الغرور، الذي ارتكبته في صفحتها الأولى يوم 24 يونيو 2006.

عندما جرى ذلك المونديال في ألمانيا، لم تكن إسبانيا بعد تلك القوة، التي ستسيطر على كرة القدم العالمية في الأعوام التالية.

لم يسبق لها أن أحرزت اللقب، وكان سيرخيو راموس يبلغ 20 عامًا فقط، ويلعب ظهيرًا أيمن، بينما بلغ لاعبو المدرب لويس أراجونيس دور الـ16 بسهولة بعد ثلاثة انتصارات.

ذلك ما غذّى طموحات المنتخب الإسباني الشاب، فيما عاش الفرنسي، الخبير، لكنه المتقدّم في السن، لحظات قلق: تعادلان مع سويسرا «0ـ0» وكوريا الجنوبية «1ـ1»، أعادا إلى الأذهان شبح الخروج المبكر في 2002، قبل أن يتأهل بقيادة المدرب ريمون دومينيك بفوزه على توجو «2ـ0».

مباراة أخيرة متوترة في دور المجموعات، لم يشارك فيها زين الدين زيدان، بسبب الإيقاف إثر تلقيه إنذارين في أول مباراتين.

«زيزو» الذي بلغ 34 عامًا في 23 يونيو 2006، أعلن في الربيع أن مسيرته ستنتهي مع المونديال الجاري.

صانع الألعاب الرائع لريال مدريد الإسباني كان اعتزل دوليًا للمرة الأولى في 2004 بعد كأس أوروبا المخيبة في البرتغال، قبل أن يعود في صيف 2005 لإنقاذ المنتخب في طريق التأهل لمونديال 2006.

ابتداء من دور الـ16، كانت كل مباراة بمثابة الأخيرة لقائد «الزرق». وهو أمر مأساوي لملايين الفرنسيين الذين لا يستطيعون الانفصال عن أفضل لاعب رأوه منذ ميشال بلاتيني.

بالنسبة لزيدان، حملت تلك المباراة في 27 يونيو في هانوفر، التي كانت الـ105 له، نكهة خاصة، فهو «مدريدي بالتبني»، وحجز لنفسه مكانة رفيعة في سجل أساطير ريال مدريد.

كما شهدت المباراة أيضًا لقاء جديدًا على أرض الملعب بين تييري هنري وأراجونيس، بعد 20 شهرًا من تصريحات عنصرية للأخير بحق اللاعب الفرنسي ما أثار جدلًا واسعًا.

وإذا كانت «ماركا» لم تتحلَّ باللياقة أيضًا في صفحاتها الداخلية عندما هاجمت الديك «شعار المنتخب الفرنسي» بعبارة «سننتف ريشه»، فإنها لم تكن مخطئة في الحديث عن «صدام أجيال».

فإلى جانب زيدان، كان كل من ليليان تورام «34 عامًا»، وكلود ماكيليلي «33 عامًا»، وفابيان بارتيز «35 عامًا»، يبدون متأخرين أمام أسلوب اللعب الأنيق للشبان الإسبان، مثل دافيد فيا «24 عامًا»، وفرناندو توريس «22 عامًا»، وأندريس إنييستا «22 عامًا».

وجاءت بداية المباراة لتؤكد ذلك مع هدف التقدم لفيا من ركلة جزاء «28» بعد خطأ من تورام داخل المنطقة. لكن باتريك فييرا «30 عامًا»، المتألق أمام توجو، كان رجل المباراة: تمريرة حاسمة رائعة لفرانك ريبيري، مفاجأة هذا المونديال، فراوَغ إيكر كاسياس وعادل النتيجة «41»، ثم رأسية حاسمة بعد ركلة حرة من زيدان «83».

وكأنها رمزية، كان زيزو نفسه من دفن آمال الإسبان بهدف بيمينه «90+2».

قال بعد صافرة النهاية «بالنسبة لي، كان واضحًا أن هذه لم تكن المباراة الأخيرة.. الانتقادات الجيدة يجب قبولها، تلك التي تكون بناءة.. لكن هناك أشخاص لا يلمسون الكرة ومع ذلك يسمحون لأنفسهم بقول أي شيء».

وأضاف لاحقًا أنه أثناء تلك التسديدة الغريبة، التي خدعت كاسياس، شعر بألم في الفخذ، وخاض ربع النهائي ضد البرازيل وهو مصاب، حيث قدم أحد أجمل عروضه.

وبروح رياضية، تراجعت «ماركا» عن موقفها بعد فوز فرنسا على «السيليساو« 1ـ0، وجاء عنوانها: «لا تتوقف أبدًا!».

أما الباقي فدخل التاريخ: «بانينكا» في النهائي، ضربة الرأس ضد ماركو ماتيراتزي، ثم الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا. خسارة يصعب هضمها.

أما إسبانيا، فستبلغ القمة بعد أربعة أعوام في جنوب إفريقيا، وستفوز أيضًا بكأس أوروبا في 2008 و2012، مكافِئة جيلًا ذهبيًا كان إنييستا، الذي لم يشارك في مباراة 27 يونيو 2006، قد تسلم زمام قيادته لاحقًا.