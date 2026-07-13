تصنيف التنس.. زفيريف يبعد ألكاراز عن الوصافة

حلّ الألماني ألكسندر زفيريف، لاعب التنس، ثانيًا في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب، الصادر الإثنين، على حساب الإسباني كارلوس ألكاراز، نتيجة وصوله إلى نهائي بطولة «ويمبلدون»، الذي خسره الأحد، أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول.

واحتفظ سينر بلقبه على ملاعب «ويمبلدون» العشبية بعد فوزه على زفيريف 6ـ7 «7ـ9» و7ـ6 «7ـ2» و6ـ3، و6ـ4، حارمًا الألماني من إضافة لقب ثالثة البطولات الأربع الكبرى إلى الذي أحرزه قبل أسابيع في «رولان جاروس» بعدما توّج للمرة الأولى في الـ«جراند سلام».

وبات الألماني صاحب الـ29 عامًا متقدما على ألكاراز، وصيف «ويمبلدون» العام الماضي الذي لم يتمكن من الدفاع عن نقاطه في ملاعب نادي عموم إنجلترا، بسبب إصابة في معصمه أجبرته أيضًا على الانسحاب من «رولان جاروس».

وصعد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي بلغ نصف النهائي في «ويمبلدون» قبل خسارته أمام سينر، مركزًا واحدًا في التصنيف ليُصبح سابعًا.

وبعدما حقق المفاجأة الأكبر بوصوله إلى نصف النهائي، حيث انتهى المشوار على يد زفيريف، قفز البريطاني أرثر فيري، البالغ 24 عامًا، 78 مركزًا، ليأتي في المركز الـ 36 بعدما كان 114.

وقال البريطاني، بعد صدور التصنيف الجديد: «سأتمكن من خوض دورات رابطة اللاعبين المحترفين لمدة عام على الأقل، سيكون من المثير للاهتمام أن أرى كيف سأتعامل مع هذا التغيير، وكل ما يرافقه من توقعات».

وُلد فيري في فرنسا، ونشأ في لندن، ووالده لويك فيري، رئيس نادي لوريان لكرة القدم، ووالدته أوليفيا جرافورو، لاعبة كرة مضرب، محترفة سابقة.

ولدى السيدات، دخلت التشيكية ليندا نوسكوفا، نادي العشر الأوليات، وباتت سابعة في أفضل تصنيف لها، بعد إحراز لقبها الأول في البطولات الكُبرى عن الـ 21 عامًا، بفوزها في نهائي «ويمبلدون» على مواطنتها كارولينا موخوفا.

وتقدمت ليندا خمسة مراكز، وجاءت مباشرة خلف وصيفتها كارولينا، التي ارتقت بدورها ثلاثة مراكز إلى السادس، نتيجة وصولها إلى النهائي، الذي خسرته بنتيجة 2ـ6 و7ـ5 و3ـ6.

وحافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف العالمي، على الرغم من خروجها من ثمن نهائي «ويمبلدون» أمام اليابانية ناومي أوساكا.

وبقيت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في المركز الثاني بعد خروجها أيضًا من الدور الثالث أمام البلجيكية إليز ميرتنز.

وتقدمت الأمريكية جيسيكا بيجولا، التي بلغت ربع نهائي «ويمبلدون»، إلى المركز الثالث مباشرة أمام مواطنتها كوكو جوف، التي أقصتها في لندن، قبل أن ينتهي مشوار ابنة الـ 22 عامًا، عند نصف النهائي على يد كارولينا، ما خولها الصعود من المركز السابع إلى الرابع.