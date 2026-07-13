الأربعاء.. أوفيدو يختبر القادسية

يختبر الإيرلندي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، كل قائمته أمام أوفيدو «درجة ثانية»، ظهر الأربعاء، في مواجهة تجريبية بمعسكر جيرونا الإسبانية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويلعب القادسية في معسكره، الذي بدأ 5 يوليو الجاري، في جيرونا، ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، مواجهتين تجريبيتين أخريين أمام فريق المدينة نفسها يوم 18 وضد لفانتي في نهايته.

وشَهِدت التدريبات مشاركة المغربي سفيان الكرواني، الظهير الأيسر، المنضم أخيرًا، قادمًا من أوتريخت الهولندي، إضافة إلى محمد القحطاني، بعد شراء عقده من الهلال.

ويستهدف المدرب الإيرلندي إيصال اللاعبين إلى الجاهزية التامة قبل انطلاق الموسم، الذي ستتخلله المشاركة في البطولات المحلية، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

من جهة ثانية، عين رياض الألمعي، رسميًا، مديرًا تنفيذيًا للإعلام والاتصال والعلاقات العامة في ملعب أرامكو التابع لنادي القادسية.