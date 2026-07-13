حريق يشتعل في قاعة أولمبياد 2004

تعرضت قاعة خصصت لمنافسات الريشة الطائرة، في أولمبياد أثينا 2004، وكلف تشييدها الملايين، لأضرار جسيمة جراء حريق اندلع ليل الأحد، ما أدى إلى انهيار سقفها.

وأعلن إدارة الإطفاء اليونانية عن إرسالها نحو 40 من عناصرها، و13 آلية، للسيطرة على الحريق داخل القاعة، التي كانت مهجورة منذ عدة أعوام.

وبيّنت الإدارة الإطفائية أن السيطرة على الحريق لم تتم إلا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، من دون تسجيّل أيّ إصابات.

وتقع قاعة الريشة الطائرة داخل متنزه يحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين.

وكلفت القاعة التي شُيدت أساسًا منشأة مؤقتة، أكثر من 23 مليون دولار.

وبعد ألعاب أثينا 2004، جرى تأجيرها قاعة حفلات خاصة عقب إنفاق 16 مليون يورو إضافية عليها، واستضافت عروضًا عدة، مثل «كاتس»، و«ماما ميا»، لكن أعلى محكمة إدارية في اليونان قضت عام 2012 بأن المنشأة تخالف أنظمة البناء، ويتعين هدمها.

وأفادت بلدية أثينا أن عقد الإيجار الممتد لـ20 عامًا انتهى في أبريل الماضي.