الرئيسية / الكرة العالمية

أوليفيرا يخلف أونيل في ستراسبورج

البرتغالي هوجو أوليفيرا، مدرب فريق ريسنج ستراسبورج الفرنسي الأول لكرة القدم، الإثنين، في جولة بمرافق النادي (المركز الإعلامي ـ ريسنج ستراسبورج)
باريس ـ رويترز 2026.07.13 | 03:41 pm

أعلن نادي ريسنج ستراسبورج الفرنسي، الإثنين، تعيين البرتغالي هوجو أوليفيرا، مدربًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.
ويحل المدرب البرتغالي محل جاري أونيل، الذي ‌قاد ستراسبورج ‌إلى ​المركز ‌الثامن ⁠في ​الدوري ​الفرنسي، ونصف نهائي ⁠دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب إبسويتش تاون.
ويأتي أوليفيرا من فاماليكاو، المنافس في ⁠دوري الأضواء البرتغالي، الذي أوصله إلى المركز ‌الخامس، الموسم الماضي.
وقبل ​توليه ‌مهماته في فاماليكاو، أمضى ‌أوليفيرا سبعة أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن الجهاز المعاون لمواطنه ماركو ‌سيلفا، في أندية فولهام، وإيفرتون، وهال سيتي، وواتفورد.
وعمل ⁠أوليفيرا، صاحب الـ47 عامًا، مدربًا لحراس المرمى في المنتخب البرتغالي بين عامي 2009 و2011، وتولى المنصب ذاته في بنفيكا بين عامي 2011 و2016.
ويستهل ستراسبورج موسمه في الدوري الفرنسي ​بمواجهة أولمبيك مرسيليا، ​21 أغسطس المقبل.


تصغير تكبير مشاركة مشاركة
Google News تابع آخر أخبار الرياضية على Google News