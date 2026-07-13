أوليفيرا يخلف أونيل في ستراسبورج
أعلن نادي ريسنج ستراسبورج الفرنسي، الإثنين، تعيين البرتغالي هوجو أوليفيرا، مدربًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم.
ويحل المدرب البرتغالي محل جاري أونيل، الذي قاد ستراسبورج إلى المركز الثامن في الدوري الفرنسي، ونصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن يعود إلى إنجلترا لتدريب إبسويتش تاون.
ويأتي أوليفيرا من فاماليكاو، المنافس في دوري الأضواء البرتغالي، الذي أوصله إلى المركز الخامس، الموسم الماضي.
وقبل توليه مهماته في فاماليكاو، أمضى أوليفيرا سبعة أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن الجهاز المعاون لمواطنه ماركو سيلفا، في أندية فولهام، وإيفرتون، وهال سيتي، وواتفورد.
وعمل أوليفيرا، صاحب الـ47 عامًا، مدربًا لحراس المرمى في المنتخب البرتغالي بين عامي 2009 و2011، وتولى المنصب ذاته في بنفيكا بين عامي 2011 و2016.
ويستهل ستراسبورج موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة أولمبيك مرسيليا، 21 أغسطس المقبل.