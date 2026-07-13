البليهي يترقب قرار إنزاجي قبل النمسا

يترقب علي البليهي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأربعاء، قرار مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، حيال مرافقته البعثة الزرقاء إلى النمسا من عدمه، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن البليهي لا يزال لاعبًا هلاليًا، ويتبقى في عقده موسم واحد، وقرار مشاركته في معسكر الفريق، الذي ينطلق الأربعاء في النمسا، يحدده إنزاجي، ووفق احتياجاته الفنية.

وبيّن المصدر أن البليهي «36 عامًا»، خضع إلى اختبارات قياسية بدنية وعضلية، قبل دخوله التدريبات مع المجموعة، الأيام الماضية، عقب تعافيه من إنفلونزا منعته من دخول التمارين بعد العودة من الإجازة الموسمية، الأسبوع الماضي.

وخلال ثمانية مواسم ونصف الموسم، لعب البليهي بقميص القطب العاصمي، 263 مباراة، سجل خلالها 23 هدفًا، وصنع ثلاثة أهداف، قبل أن تتم إعارته للشباب، يناير الماضي، وفق إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، وأسهم في تحقيق خمسة ألقاب للدوري، وثلاث بطولات لكأس الملك، وثلاث للسوبر السعودي، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال آسيا، مع الهلال.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأزرق إلى النمسا، الأربعاء، لتنظيم معسكر إعدادي يمتد حتى الثالث من أغسطس المقبل، على أن يخوض خلاله أربع مباريات تجريبية، أمام شتورم جراتس 19 يوليو، وبعدها بأربعة أيام يلعب ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، وفي 29 يوليو يواجه مولودية الجزائر، ويختتم تجاربه ضد الأهلي القطري في اليوم الختامي من المعسكر.