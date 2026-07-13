الأهلي يستقبل 3 في البرتغال

يلتحق علي مجرشي، وزياد الجهني، وفراس البريكان، لاعبو فريق الأهلي الأول لكرة القدم الدوليين، في المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي، الذي ينطلق في البرتغال 16 يوليو الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكانت إدارة الكرة بالقطب الجداوي، منحت اللاعبين الدوليين، إجازة استثنائية، نظير مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026، فيما لم يتحدد حتى الآن موعد عودة التركي ميريح دميرال، والبرازيلي روجر إيبانيز، والسنغالي إدوارد ميندي، والإنجليزي إيفان توني، وفق المصدر ذاته.

وبيّن المصدر أن اللاعبين المستعبدين من المعسكر الخارجي، وهم: عبد الإله الخيبري، وعيد المولد، وأيمن فلاته، يواصلون تدريباتهم اليومية بمقر النادي في جدة، تحت إشراف البرتغالي لوك جارسيا، الذي انضم قبل أيام للعمل مع لطاقم الفني، الذي يقوده الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، إضافة إلى محمد مسعد، أحد أعضاء الجهاز المساعد.

وافتتح الأهلي مواجهته التجريبية، السبت الماضي، بعد أن اكتسح نظيره بينتسجاو زالفيلدن النمساوي بنتيجة 8ـ0، خلال معسكره الجاري في مدينة زالفيلدن ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

وتبقت مباراة تجريبية واحدة للفريق الأهلاوي في النمسا، أمام هولشتاين كيل الألماني، 15 يوليو الجاري، على أن يغادر بعدها إلى البرتغال لبدء مرحلة ثانية من المعسكر تمتد حتى 28 من الشهر الجاري، وتتضمن أربع مواجهات تجريبية أمام ريو آفي، وفيتوريا جيماريش، وبورتيمونينسي، وفولهام.