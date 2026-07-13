بيليتش يعود إلى تدريب كرواتيا

عاد سلافن بيليتش إلى تولي مهمة تدريب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، خلفًا لزلاتكو داليتش، المستقيّل من منصبه أخيرًا، بعد الخروج من دور الـ32 في كأس العالم 2026 على يد البرتغال، وفق ما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة، الإثنين.

وبثّ الاتحاد الكرواتي خبر تعيين بيليتش عبر منشور في حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «بناء على اقتراح رئيس الاتحاد ماريان كوستيتش، عيّنت اللجنة التنفيذية بالإجماع سلافن بيليتش مدربًا للمنتخب الوطني الكرواتي».

ويحل بيليتش، الذي سبق له أن تولى المهمة ذاتها بين 2006 و2012، خلفًا لداليتش، أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ المنتخب الكرواتي، الذي جاء وصيفًا لفرنسا، بطلة مونديال 2018، ثم نال المركز الثالث في النسخة 2022.

وفشلت كرواتيا في تكرار إنجازي 2018 و2022 بخروجها من دور الـ32 للنسخة الجارية، المنظمة في أمريكا الشمالية، بعدما سقطت أمام البرتغال 1ـ2 في مباراة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف لها بداعي التسلل.

وخلال فترته السابقة مع المنتخب، حقق بيليتش، صاحب الـ57 عامًا، نسبة مئوية من الانتصارات أعلى من داليتش، بعدما سجل 42 فوزًا، و15 تعادلًا، وثماني هزائم في 65 مباراة، مقابل 57 فوزًا و26 تعادلًا و28 هزيمة في 111 مباراة لسلفه.

ويُعد الإنجاز الأفضل لبيليتش مع منتخب بلاده، عندما بلغ ربع نهائي كأس أوروبا 2008 فقط، قبل الخسارة أمام تركيا بركلات الترجيح.

وخاض بيليتش 44 مباراة دولية بقميص كرواتيا، وأشرف على تدريب عدد من الأندية، بينها وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي لعب في صفوفه خلال منتصف التسعينيات الميلادية، ومواطنا الأخير وست بروميتش ألبيون، وواتفورد، إضافة إلى لوكوموتيف موسكو الروسي، وبشكتاش التركي، والاتحاد السعودي.

وكان آخر منصب تدريبي لبيليتش مع فريق الفتح السعودي خلال موسم 2023ـ2024.

ويبدأ الاستحقاق الأول لبيليتش، سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث تتواجه كرواتيا التشيك، وإسبانيا، وإنجلترا، ضمن المجموعة الثالثة للمستوى الأول.