بطولة براجا.. أخضر الملاكمة يتوّج بـ17 ميدالية

اختتم المنتخب السعودي للملاكمة مشاركته في بطولة براجا المفتوحة للملاكمة 2026، المنُظمة في البرتغال، محققًا 17 ميدالية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الملاكمة المحليّة، ويعكس التطور المتواصل، الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والتنافسي.

وسجلت البطولة، للمرة الأولى، في تاريخ الاتحاد السعودي للملاكمة، تحقيق ميداليات ذهبية دولية، إلى جانب تسجيل أكبر حصيلة ميداليات في بطولة دولية واحدة، بعد حصد «الأخضر» 17 ميدالية.

وشهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 129 منتخبًا وفريقًا من مختلف دول العالم، وقدم لاعبو المنتخب السعودي مستويات فنية كبيرة، أثمرت عن تحقيق سبع ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية، وبرونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق نواف العنزي، وعبد الرحمن الحميدان، وفارس المالكي، وفراس الصبحي، ونواف عواجي، وعبد الرحمن صادق، وريفال المحيسن، فيما حقق الميداليات الفضية أنس المدني، وعلي العوى، ونواف الجهني، وبدر الهذلي، ودانة العنزي، أما الميداليات البرونزية، فأحرزها كلٌ من إسماعيل القاسمي، وعبد الله دركزلي، ومبارك السيحي، وأيهم الحميدان، وأحمد حنبص.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الاتحاد السعودي للملاكمة في إعداد وتطوير المنتخب الوطني في مختلف الفئات العمرية، من خلال المشاركة في البطولات الدولية والاحتكاك بأبرز المدارس العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء الفني، واكتساب المزيد من الخبرات، وتعزيز حضور السعودية في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتُعد بطولة براجا المفتوحة للملاكمة من أبرز البطولات الدولية، إذ تُنظم العام الجاري في نسختها التاسعة، وتشهد مشاركة واسعة من المنتخبات والأندية من مختلف دول العالم، ما يجعلها محطة مهمة لرفع جاهزية اللاعبين، واكتساب الخبرات، وتعزيز مستويات المنافسة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.