الشباب.. فحوص قبل الرحلة الأوروبية

أجرى لاعبو فريق الشباب الأول لكرة القدم فحوصًا طبية بإحدى العيادات الطبية المختصة في الرياض، صباح الإثنين، قبل المغادرة إلى النمسا، مقر المعسكر الإعدادي الخارجي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

ويستعد لاعبو الشباب للمغادرة إلى النمسا، الأربعاء المقبل، مقر المعسكر الذي يستمر حتى 5 أغسطس المقبل، ويتضمن خوض خمس مواجهات تجريبية، سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وكانت إدارة الشباب، أعلنت الأحد الماضي، التعاقد مع الألماني توماس ليتش، لتولي الدفة الفنية للفريق، بعقد يمتد حتى 2027، وسبق ذلك تعيين الجزائري الدكتور جمال خليفة طبيبًا للفريق، والتعاقد مع البلجيكي أوليفيه رينارد، لتولي منصب المدير الرياضي.