48 مليونا تنقل سانتوس إلى «الشياطين»

ضم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، البرازيلي أندريه سانتوس، لاعب فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، إلى صفوف «الشياطين الحمر»، بعقد يستمر حتى يونيو 2031.

وكشفت تقارير صحافية إنجليزية عن دفع يونايتد مبلغًا أوليًا بقيمة 48 مليون جنيه إسترليني، لضم سانتوس، مع احتمال تقديم مبلغ ‌آخر قيمته ‌مليوني جنيه إسترليني ​بنودًا ‌إضافية.

وقال ⁠سانتوس، صاحب الـ22 عامًا، في ⁠مقطع فيديو بثّه يونايتد عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي: «بصراحة، منذ صغري كنت أحلم بهذه اللحظة، التاريخ والمسؤولية، التي تأتي مع هذا الشعار من أسباب وجودي هُنا».

وانضم سانتوس إلى تشيلسي عام ⁠2023، وقضى فترات إعارة ‌مع فريق فاسكو دا ‌جاما البرازيلي، ونوتنجهام فورست، ​وستراسبورج، قبل ‌أن يعود إلى ستامفورد بريدج في موسم ‌2025ـ2026.

وخاض سانتوس 43 مباراة مع تشيلسي الموسم الماضي.

ويعوض انضمام لاعب الوسط البرازيلي الفراغ الذي خلفه كاسيميرو، الراحل عن يونايتد بنهاية الموسم الماضي، بعد انتهاء عقده.

ومن المتوقع أيضًا أن يعزز سانتوس ⁠خيارات ⁠مايكل كاريك، مدرب الفريق، في ظل إصابة مانويل أوجارتي في أربطة الركبة، التي تعرض لها خلال خسارة أوروجواي 1ـ0 أمام إسبانيا في كأس العالم 2026، التي قد تبقيه بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة.

وخاض سانتوس ست مباريات مع منتخب البرازيل، لكنه لم يُدرج في تشكيلة كارلو أنشيلوتي في مونديال 2026، ​التي شهدت خروج ​الفريق الفائز باللقب خمس مرات من دور الـ 16.