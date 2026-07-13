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الريال.. فحوص طبية

2026.07.13 | 06:05 pm
أجرى لاعبون فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، الفحوص الطبية، قبل انطلاق التحضيرات الرسمية للموسم الجديد (المركز الإعلامي ـ ريال مدريد)
الريال.. فحوص طبية

الريال.. فحوص طبية

الريال.. فحوص طبية

الريال.. فحوص طبية