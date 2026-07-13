سيدات «فالكونز» يُتوّجن بلقب لعبة «VALORANT»

تُوج فريق «Falcons Vega» للسيدات، التابع لمنظمة «فالكونز»، بلقب بطولة VCT Game Changers Southeast Asia Split 2 في لعبة «VALORANT».

وانتصرن سيدات «فالكونز» في المباراة النهائية على فريق «Sisu» بنتيجة 2ـ3، ليُضفن لقبًا جديدًا في سجلات الفريق السعودي الإلكتروني.

وجاء التتويج عقب مشوار قوي قدمه الفريق طوال البطولة، تمثل بالنجاح في تجاوز منافسيه حتى بلغ النهائي، قبل أن يحسم المواجهة بعد سلسلة امتدت إلى خمس خرائط، في واحدة من أبرز مباريات البطولة.



وبعد هذا اللقب، ضمن فريق «Falcons Vega» التأهل إلى بطولة «VCT Game Changers Pacific»، التي تجمع أفضل الفرق المتأهلة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مواصلًا حضوره القوي في منافسات «VALORANT» النسائية.



وتدرج «VALORANT» ضمن ألعاب التصويب التكتيكي من منظور الشخص الأول «FPS».

تعتمد اللعبة على مباريات تنافسية بنظام 5 ضد 5، ويمتلك اللاعبون قدرات ومهارات متعددة، ويتطلب الفوز دقة التصويب، والتخطيط الاستراتيجي، والعمل الجماعي.