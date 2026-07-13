الاتحاد يضم الغنام ..ويقترب من مجرشي

توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق يضم بموجبه خالد الغنام، لاعب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، مدة خمسة مواسم، وفق حساب «الرياضية عاجل» على منصة إكس الإثنين.

وتتضمَّن صفقة الغنام، بخلاف المبلغ المالي، إعارةَ الثنائي حامد الشنقيطي، حارس المرمى، وعبد الإله هوساوي، لاعب الوسط، إلى النادي الشرقي لمدة موسمٍ واحدٍ.

وكان مصدر خاص أبلغ «الرياضية» أنَّ نادي النصر يمتلك أولوية إعادة خالد الغنام، جناح فريق الاتفاق، إلى صفوفه أو الحصول على نسبة 25 في المئة من قيمة الصفقة في حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر بحسب اتفاقية بين الأطراف الثلاثة في يناير 2024.

وأوضح المصدر ذاته أنَّه في حال رغب النصر في استعادة الغنام يتعين عليه دفع 75 في المئة من المبلغ المتفق عليه بين الاتفاق والنادي الجديد.

وبيَّن المصدر أنَّه حال تجاهل النصر عودة اللاعب فيحصل على حصته المقررة بنسبة 25 في المئة من الصفقة، على أن يكون أمام النادي العاصمي مهلة 48 ساعة فقط للرد بعد تلقي الإشعار.

ويرتبط الغنام «25 عامًا» بعقد مع الاتفاق يمتد حتى 30 يونيو 2028.

وشارك الغنام في 20 مباراة مع الاتفاق الموسم الماضي، سجَّل خلالها 13 هدفًا وصنع سبعة أهداف، ليسهم في 20 هدفًا.

وفي شأن متصل، اقترب الاتحاد من التوقيع مع حسام مجرشي مدافع الأنوار( درجة أولى) بعقد يمتد ثلاثة أعوام.