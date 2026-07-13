روما يُمدد عقد ديبالا

أعلن نادي روما الإيطالي، الإثنين، تمديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، حتى يونيو 2027.

وانضم ديبالا، صاحب الـ32 عامًا، إلى صفوف روما ‌عام 2022 بعد مسيرة ​استمرت سبعة أعوام مع ​يوفنتوس، ليصبح ⁠عنصرًا بارزًا في تشكيلة الفريق، بعدما شارك في 139 مباراة، سجَّل خلالها 45 هدفًا في كافة المسابقات.

وساعد النجم الأرجنتيني روما في ⁠الوصول إلى نهائي الدوري ‌الأوروبي ‌في موسمه الأول ​مع الفريق.

ومع ‌ذلك، عانى الأرجنتيني ‌من الإصابات في الموسم المنصرم، وخضع لجراحة في الركبة مارس الماضي، وغاب على ‌إثرها لما يقرب من أربعة أشهر، ما أثار الشكوك ⁠حول ⁠مستقبله مع النادي الإيطالي.

وأنهى روما الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإيطالي، ليضمن العودة إلى دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى منذ موسم 2018ـ2019.

ويبدأ الفريق مشواره في الموسم الجديد على ملعبه أمام فيورنتينا ​في 24 ​أغسطس المقبل.