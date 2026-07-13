الموت يغيب نجم «جوراسيك بارك»

توفي الممثل النيوزيلندي سام نيل، نجم سلسلة أفلام «جوراسيك بارك» الشهيرة، في أستراليا، الإثنين، عن 78 عامًا، حسبما أوضحه بيان عائلته.

وأصدرت عائلة الممثّل النيوزيلندي بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «ببالغ الحزن تعلن عائلة سام نيل نبأ وفاته الإثنين 13 يوليو في سيدني بأستراليا، خسارة مفاجئة وغير متوقعة».

وخضع الممثّل النيوزيلندي على مدى الأعوام الأخيرة للعلاج من سرطان الغدد اللمفاوية، لكنه أعلن هذا العام شفاءه من السرطان.

ووُلد نيل في إيرلندا الشمالية باسم نايجل جون ديرموت عام 1947، لكنه انتقل إلى نيوزيلندا بينما كان لا يزال طفلًا.

وفي مطلع السبعينيات الميلادية، بدأ سام التمثيل في أفلام نيوزيلندية، قبل أن ينتقل إلى أدوار أكبر في أستراليا.

وجاءت انطلاقة الممثل العالمي الحفيفة عام 1993، عندما أدى دور الدكتور آلان جرانت في فيلم ستيفن سبيلبرج الشهير «جوراسيك بارك».

وخلال مسيرة فنية امتدت لعقود، شارك سام في عشرات الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها «بيكي بلايندرز» و«ذي هانت فور ريد أكتوبر»، وجزآن إضافيان من سلسلة «جوراسيك بارك».

وحاز سام محبة النيوزيلنديين لمشاركته المستمرة في الإنتاجات المحلية، وحظي بإشادة واسعة عن أدائه في فيلم «ذي بيانو» للمخرجة جين كامبيون، وكذلك في فيلم «هانت فور ذي وايلدر بيبل» للمخرج تايكا وايتيتي.