نجم الجزائيات.. ماذا تعرف عن فاسيلي حارس الدرعية الجديد؟

أبصر نيكولا فاسيلي، حارس فريق الدرعية الأول لكرة القدم الجديد، النور في مدينة موستار البوسنية، 2 ديسمبر 1995، وورث مركزه من والده فلاديمير، حامي العرين الدولي السابق في منتخب كرواتيا، المتوَّج بالمركز الثالث في مونديال 1998.

نشأ نيكولا في موستار وبدأ اللعب في نادٍ محلي صغير، قبل أن ينضم إلى أكاديمية زرينيسكي موستار عام 2010، ليدون أول ظهور احترافي له في أبريل 2013 وهو في الـ 17 من عمره، ثم خاض تجربتي إعارة داخل بلاده مع إيجمان كونيتش وبرانيتيلي.

بدنيًّا، يتمتع فاسيلي بمواصفات مثالية للاعب في خانة الحراسة إذ يبلغ طوله 193 سنتيمترًا ويزن 86 كيلوجرامًا، ما يمنحه حضورًا مميزًا تحت القوائم الثلاث.

بدأت رحلة الاحتراف الأوروبي حين انضم عام 2017 إلى الفريق الرديف في نورنبرج الألماني، وبعد عامين انتقل إلى زوريا لوهانسك الأوكراني، الذي خاض معه تجربة قارية في الدوري الأوروبي، قبل أن يوقّع مع سانت باولي الألماني عام 2021 في المحطة التي صنع فيها مجده الحقيقي، فمنذ وصوله فرض نفسه حارسًا أساسيًّا .

ومع الفريق الهامبورجي، كانت شباك فاسيلي الأقل استقبالًا للأهداف في دوري الدرجة الثانية الألماني بواقع 36 هدفًا فقط، وهو الأساس الذي بُني عليه صعود سانت باولي بطلًا للبوندسليجا 2 موسم 2023ـ24.

وفي أول مواسمه بدوري الأضواء واصل التألق، إذ لم يستقبل سوى 30 هدفًا في أول 26 مباراة، محافظًا على نظافة شباكه في ثماني مناسبات، كما بلغ حاجز المئة مباراة رسمية مع النادي في سبتمبر 2024.

وذاع صيته أوروبيًّا بوصفه متخصصًا في التصدي لركلات الجزاء، حتى أطلقت عليه البيانات الرسمية للبوندسليجا ووسائل الإعلام لقب «آلة صد ركلات الجزاء»، بعدما نجح في التصدي لست ركلات من أصل آخر سبع واجهها في الدوري الألماني.

وعلى الصعيد الدولي، تدرّج فاسيلي في جميع الفئات السنية لمنتخب البوسنة والهرسك قبل أن يسجل ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2021، ليصبح لاحقًا الحارس الأساسي مشاركًا في نحو 30 مباراة دولية.

وبلغت مسيرته الدولية ذروتها في مونديال 2026، بعد ملحق لا يُنسى كان فيه بطل ليلة إقصاء إيطاليا بركلات الترجيح، حين دخل في مواجهة شهيرة مع الحارس دوناروما، الذي حاول تمزيق الورقة التي دوّن عليها فاسيلي معلومات دقيقة عن مسددي الركلات.

وفي مونديال 2026، شارك في المباريات الأربع التي خاضها منتخب بلاده، وكان لأدائه دور بارز في تحقيق البوسنة أفضل نتيجة في تاريخها بالمونديال ببلوغ دور الـ32، خاصة في الفوز 3ـ1 على قطر، قبل توديع البطولة أمام الولايات المتحدة.