النصر.. تدريبات صباحية قبل ضمك

فرض الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، حصة صباحية، الإثنين، على اللاعبين كافة في المعسكر الداخلي، الذي انطلق في مدينة أبها، الأحد.

ووفق مصدر خاص بـ«الرياضية»، يواجه النصر نظيره ضمك في مباراة تجريبية قبل المغادرة 25 يوليو الجاري إلى لشبونة، العاصمة البرتغالية، من أجل استكمال تحضيرات الموسم الجديد هناك.

وتحتضن منشأة نادي ضمك في خميس مشيط تدريبات بطل «روشن» خلال المرحلة الثانية من برنامجه، الذي يقوده الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرّبه الجديد.

وطلب بوستيكوجلو، الذي باشر عمله قبل ثمانية أيام، من مُسيّري النادي تنسيق تجريبيتين قبل السفر إلى البرتغال.

وحسب المصدر، سيمنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة 23 و24 من الشهر الجاري، بعد العودة من أبها إلى الرياض وقبل الرحلة الأوروبية التي تنتهي بالعودة إلى العاصمة 5 أغسطس المقبل.