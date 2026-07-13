إيراولا: انتظروا تعاقدات «الريدز» الجديدة

أوضح الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، قُرب إبرام «الريدز» عددًا من الصفقات الجديدة، في سبيل تطوير مستوى الفريق، الموسم المقبل.

وقال إيراولا في أول مؤتمر صحافي له مدربًا للفريق الإنجليزي: «تعاقدنا مع لاعبين اثنين بالفعل، ‌لكننا بحاجة ‌للمزيد من اللاعبين، ندرك ذلك، النادي يعمل على هذا ​الأمر، أنا ‌بصفتي مدربًا، ⁠ومن ​منطلق الأنانية، ⁠نريد انضمام اللاعبين إلينا منذ اليوم الأول، وبدء التدريبات، استعدادًا للموسم الجديد، لكننا نعلم أن كرة القدم لا تسير على هذا النحو، الفريق يعمل بجدية لإتمام هذه التعاقدات».

وأشار إيراولا، صاحب الـ44 عامًا، إلى أنه يتعين عليه تكييف بعض جوانب أسلوبه مع موقعه الجديد، المنصب الأبرز في ‌مسيرته المهنية، بعد التحدث مع لاعبي ليفربول، وجهازه المعاون حول الطرق، التي حققت نجاحًا سابقًا معهم، وما يمكن تحسينه، مضيفًا: «أعتقد ⁠أن الأمر مختلف، ⁠أتمتع بمزية أن اللاعبين ربما يعرفون بالفعل ما سنطلبه منهم بشأن أسلوب اللعب، لكن سيكون لدينا الوقت الكافي للتعارف، من السهل معرفة اللاعب وسؤاله عن المراكز التي يشعر فيها بالراحة، وأين يرى نفسه، لأني أطرح عليهم هذه الأسئلة. لكن بعد أن أراهم، سأجري بعض التجارب في فترة الإعداد للموسم الجديد، وسأشعر بالأمور ومن ثم سأتخذ القرارات بناء على ذلك».

وأكد إيراولا على إدراكه حجم مهمات منصبه الجديد، متابعًا: «أنا أفهم الأمر، لن أعرف ذلك تمامًا حتى أمر بتجارب معينة، أنا هُنا لخوض هذه المواقف وجاهز لها، أُدرك أن هذه تجربة هائلة، كل ما أقوله سيكون تحت المجهر، ويجب ​أن تكون على دراية بالأخطاء، لا ​أرغب في أن أكون حذرًا للغاية، لن أعيش في فقاعة».

وتعاقد ليفربول، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس، حتى الآن مع جيريمي جاكيه، قلب الدفاع، من ستاد رين، والجناح بيكتور مونيوز، من أوساسونا، استعدادًا لموسم 2026ـ2027.

ويواجه المدرب الإسباني، الذي تولى المسؤولية، يونيو الماضي، بعد إقالة الهولندي أرني سلوت، تحديًا يتمثل في إنعاش حظوظ «الريدز» مع اضطراره أيضًا للتعامل مع غياب المصري محمد صلاح، المصدر الرئيس لأهداف الفريق طوال معظم ⁠العقد الماضي.

واعترف إيراولا أنه يتعين عليه إيجاد حلول للتعامل ‌مع الإصابات طويلة المدى لكل من أوجو إيكيتيكي، ‌وكونور برادلي، وجيوفاني ليوني.

وتولى المدرب الإسباني، الذي دافع عن ألوان قميص ‌أتلتيك بيلباو، بين عامي 2003 و2015، تدريب بورنموث عام 2023، وقاده الموسم ‌الماضي للمركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل للدوري الأوروبي.

ويبدأ ليفربول الموسم الجديد خارج ملعبه أمام نيوكاسل، 23 أغسطس المقبل.