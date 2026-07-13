بوجاتشر يُطالب بتغيير المواعيد

دعا السلوفيني تادي بوجاتشر، متصدر سباق فرنسا للدرَّاجات، إلى إجراء تغييرات على مواعيد المنافسات، وذلك في ظل استمرار تأثير درجات ​الحرارة المرتفعة على المنافسات هذا العام.

وقال بوجاتشر، في تصريحات صحافية: «لو كان الأمر بيدي، لغيَّرت الجدول بالكامل، وتجنبت تنظيم منافسات خلال يوليو ‌وأغسطس في الأماكن الحارة، ​وكنت ‌سأضع جدولًا ⁠مختلفًا ​تمامًا، لكن ⁠هذا ليس شيئًا يمكنني فعله».

وأضاف بوجاتشر: «ربما تكون الخطوة التالية هي بدء المراحل في وقت أبكر، الأحد، كان هناك ⁠اقتراح بالبدء في الـ10:00 صباحًا، ‌لكن هذا لا يغير ‌شيئًا لأنك عندئذ تنتهي في ​ذروة الحرارة، إنك تحتاج ‌أن تبدأ الـ08:00 أو الـ09:00 صباحًا، ‌أو حتى قبل ذلك، الأمر مزعج بعض الشيء، لكنني أعتقد أنَّ الجسم يمكنه التكيف مع الاستيقاظ في الـ05:00 صباحًا وخوض مرحلة السباق في الـ08:00».

وجرى تقصير مسافة مرحلة الأحد، التي نُظمت من ماليمور إلى أوسيل، بمقدار 30 كيلومترًا بسبب مخاطر الحرارة في المنطقة.

واحتفظ السلوفيني، الفائز بالسباق أربع مرات، بالقميص الأصفر، الأحد، بنهاية المرحلة التاسعة، التي تم تقصير مسافتها بسبب الحرارة المرتفعة، وفاز بها ماتيو فان دير بويل.

ووصف البريطاني ‌توم بيدكوك، الذي احتل المركز الثالث، الطقس بأنه يشبه الفرن، متابعًا: «ركوب ⁠الدراجة ⁠إلى نقطة التسجيل كان أشبه بفتح الفرن والنظر إلى داخله، إذ تضربك الحرارة في وجهك».

وشكَّل الطقس الحار محورًا للحديث في سباق فرنسا، بعد أن طلب المنظمون من المشجعين عدم حضور المرحلة الثالثة بسبب حرائق الغابات في جنوب غرب فرنسا.

وبعد الحصول على راحة الإثنين، يستأنف السباق الثلاثاء بمرحلة جبلية بطول 166.6 كيلومتر، من أورياك إلى ​لو ليوران، وتتضمن صعودًا ​يبلغ 3800 متر، في منطقة كانتال، وجرى إصدار تحذير برتقالي من ارتفاع درجات الحرارة.