الإصابة تُحرم بطل الأولمبياد من ألعاب الكومنولث

انسحب الإنجليزي ماكس ويتلوك، الحائز على ثلاث ميداليات ذهبية أولمبية في الجمباز، ​الإثنين، من دورة ألعاب الكومنولث المقبلة، المنتظمة في إسكتلندا، بسبب إصابة في يده تعرض لها أثناء التدريب.

وأعلن ويتلوك انسحابه من الألعاب المقبلة، عبر ‌حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا: «أشعر بخيبة أمل ‌شديدة لكوني مضطرًا للقول إني لا أملك خيارًا سوى الانسحاب من دورة ألعاب الكومنولث، دائمًا يعني تمثيل الفريق الإنجليزي لي الكثير، وكنت أعمل بجدية كبيرة للحصول ‌على فرصة المنافسة والمساهمة في الفريق مرة أخرى».

وأضاف البطل الأولمبي: «لسوء الحظ، تعرضت ⁠لإصابة ⁠في يدي أثناء التدريب، وعلى الرغم من بذل كل ما في وسعي لأمنح نفسي أفضل فرصة للمنافسة، لن أتمكن من التعافي في الوقت المناسب، الانتكاسات جزء من الرياضة، وينصب تركيزي الآن على التعافي بشكل سليم ودعم الفريق، والعودة أقوى من قبل».

وعاد ويتلوك من الاعتزال أواخر العام الماضي، بهدف حجز مكان في أولمبياد لوس أنجليس 2028، بعد أن اعترف أن مسيرته تبدو غير مكتملة، بعدما أخفق ‌في الصعود ‌إلى منصة التتويج ​في ‌أولمبياد ⁠باريس ​2024.

وفاز الإنجليزي صاحب الـ33 عامًا، بميدالياته الذهبية الأولمبية الثلاث في دورة ريو دي جانيرو 2016، ودورة طوكيو 2020.

وحصد ويتلوك أربع ميداليات ذهبية في دورة ألعاب الكومنولث، بعدما فاز في جلاسجو عام 2014، وجولد كوست 2018.

وتُنظّم دورة ألعاب الكومنولث في جلاسجو، ​من 23 يوليو الجاري، حتى الثاني من أغسطس المقبل.