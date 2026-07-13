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حضور إيراولا
2026.07.13 | 07:23 pm
حضر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى مقر النادي، عاقدًا مؤتمره الصحافي الأول، وذلك قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد. (الفرنسية ورويترز)
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