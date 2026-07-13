حضور إيراولا

حضر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى مقر النادي، عاقدًا مؤتمره الصحافي الأول، وذلك قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد. (الفرنسية ورويترز)