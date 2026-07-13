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حضور إيراولا

2026.07.13 | 07:23 pm
حضر الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، إلى مقر النادي، عاقدًا مؤتمره الصحافي الأول، وذلك قبل انطلاق استعدادات الموسم الجديد. (الفرنسية ورويترز)
حضور إيراولا

حضور إيراولا

حضور إيراولا

حضور إيراولا