سورلوث رفض التمرير.. وهاجمه النرويجيون

كشف ستوله سولباكن، مدرب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، الإثنين، عن الإساءات البالغة التي يتعرض لها ألكسندر سورلوث، مهاجم الفريق، عبر الإنترنت، بعد وداع منافسات كأس العالم 2026 من أمام إنجلترا.

وقال ‌سولباكن، في مؤتمر صحافي في ‌ميامي: «أمر مأساوي، هذا هو العالم الذي نعيش فيه، أطلب من اللاعبين الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في مثل ‌هذه الأيام، لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك سوى ⁠أنَّ ⁠هذا الأمر خالٍ تمامًا من العقلانية على كل المستويات الممكنة».

وبدأت الإساءات بعدما فضَّل سورلوث التسديد بدلًا من التمرير لإرلينج هالاند، زميله الخالي من الرقابة، خلال هجمة مرتدة حاسمة واجه ‌فيها مهاجمان ومدافعًا واحدًا عندما ​كانت ‌النرويج ⁠متقدمة ​1ـ0.

وجرى التصدي ⁠للمحاولة ثم تعادلت إنجلترا بعدها بدقائق معدودة، قبل أن تمضي قدمًا للفوز 2ـ1 بعد وقت إضافي.

ونشرت لينا سيلنيس، صديقة سورلوث، لقطات شاشة عبر حسابها على منصة «إنستجرام» سلَّطت فيها الضوء على وابل من الرسائل ‌العدائية، بما ‌في ذلك تعليقات تحث المهاجم ​على إنهاء حياته.

ودافع سورلوث، صاحب الـ30 عامًا، الذي يلعب لأتلتيكو مدريد، عن قراره بعد المباراة، موضحًا أنَّ جون ستونز، مدافع إنجلترا، أغلق زاوية التمرير نحو هالاند، مضيفًا: «الشيء الوحيد الذي كنت أريد فعله في ذلك الموقف هو التمرير لإرلينج، لكنني شعرت ​أنَّ زاوية ​التمرير لم تكن متاحة، لذلك قررت التسديد».