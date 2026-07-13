حديث أول

تحدث الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، في مؤتمر صحافي أول له، بعد تسلم مهامه الجديدة في النادي. (رويترز)