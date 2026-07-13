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حديث أول

2026.07.13 | 05:32 pm
تحدث الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، في مؤتمر صحافي أول له، بعد تسلم مهامه الجديدة في النادي. (رويترز)
حديث أول

حديث أول

حديث أول

حديث أول