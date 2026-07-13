تنس الطاولة.. الاتحاد الدولي يعيد الروس

أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الإثنين، إعادة قيد ​الرياضيين الذين يحملون جوازات سفر روسية، ما يسمح لهم بالمشاركة في البطولات الدولية، بدءًا 28 يوليو الجاري.

وأصدر المجلس بيانًا صحافيًا، أوضح خلاله أن هذه الخطوة ‌تماثل الإجراءات ‌الأخيرة التي اتخذها لإعادة ​قيد لاعبي ‌روسيا البيضاء.

وأشار مسؤولو الاتحاد ‌إلى أن القرار لا يُلغي قيود التأشيرات، التي تفرضها الدول المضيفة، أو القوانين المحلية، أو العقوبات المفروضة على ‌الأنظمة، كما أنه لا يؤثر على الصلاحيات الحالية للجنة ⁠الأولمبية ⁠الدولية فيما يتعلق بمتطلبات الألعاب الأولمبية، مثل الأعلام، والأناشيد، والرموز الوطنية.

ويشمل هذا القرار منافسات الفردي، والفرق في بطولات الاتحاد الدولي ‌لتنس الطاولة، ومنافسات ‌ذوي الاحتياجات ​الخاصة، ‌ويتماشى ⁠مع قرار ​المجلس التنفيذي ⁠للجنة الأولمبية الدولية، الصادر الثلاثاء الماضي، الذي يقضي برفع الإيقاف المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية، وإنهاء القيود السابقة على الرياضيين الروس.