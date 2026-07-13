CNN Brasil: كورينثيانز يستهدف ويسلي

يرغب نادي كورينثيانز في التعاقد مع البرازيلي ويسلي جاسوفا تيكسيرا، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، وإعادته إلى صفوفه، وفق قناة «CNN Brasil»، الإثنين.

وذكرت القناة البرازيلية أنَّ النادي يراهن على رغبة ويسلي في العودة إلى ناديه السابق.

وتواصل ويسلي مع البرازيلي فيرناندو دينيز، مدرب الفريق، وأبلغه رغبته في العودة إلى ناديه، الذي ترعرع في فئاته السنية.

وجمد نادي كروزيرو البرازيلي اهتمامه بويسلي، بعد علمه بتفضيل اللاعب الانتقال إلى كورينثيانز خلال الصيف الجاري.

وينتظر كورينثيانز رفع عقوبة منع التسجيل المفروضة عليه من الاتحاد الدولي، المشروطة بدفع مبالغ مستحقة لنادي فيلاديلفيا يونيون الأمريكي.

وتحدث دينيز، الأحد، عن عدم ممانعته ضم ويسلي خلال المؤتمر الصحافي، الذي تلا لقاء كورينثيانز التجريبي ضد كاسكافيل البرازيلي، قبيل استئناف مسابقة الدوري البرازيلي 24 يونيو المقبل.

وقال: «نحن نتوجه للتعاقد مع لاعبين جيدين كويسلي، الذي يعد هذا النادي منزله، يملك خصائص جيدة أحبها، ويملك الرغبة للعودة، وإذا تطوّرت الصفقة، فإنه سيكون تدعيمًا جيدًا لنا».

وانضم ويسلي إلى النصر قادمًا من كورينثيانز البرازيلي نظير 18 مليون يورو، ومثَّل النصر في موسم 2024ـ2025 الأول له في 21 مباراة، سجَّل خلالها هدفًا وصنع هدفين آخرين في كل المسابقات.

ولعب جاسوفا 18 مباراة في الموسم الماضي الذي يليه، قبل أن يعار إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني يناير الماضي، الذي شارك ضمن صفوفه في 91 دقيقة من خمس مباريات في الدوري الإسباني.