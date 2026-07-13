حصة أخيرة

خاض لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة فرنسا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026. (رويترز والفرنسية)