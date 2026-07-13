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حصة أخيرة

2026.07.13 | 08:54 pm
خاض لاعبو المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة فرنسا، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026. (رويترز والفرنسية)
حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة

حصة أخيرة