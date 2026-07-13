ألونسو: عطش الانتصارات يجذب البطولات

حثَّ الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الإثنين، على التحلّي بـ«عطش» الانتصارات، وذلك في أول مؤتمر صحافي له مدربًا لعاشر ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وقال ألونسو: «بالتأكيد هذا هدف، لكن للوصول إليه تحتاج إلى فعل العديد من الأمور بشكل صحيح، وأن تكون جزءًا من هذه العملية، كيف نريد أن نلعب؟ كيف نريد أن نرى أنفسنا؟ كيف نريد التعامل مع المباريات أينما ذهبنا؟».

وأضاف المدرب الإسباني: «هذا هو عملي، ولهذا السبب أتطلع حقًا إلى توفر كامل عناصر الفريق بين يدي، في الوقت الجاري لدينا بعض العروض، لكنها ما زالت في بدايتها، ولكن بالتأكيد نريد أن نكون هناك، والزمن كفيل بالإجابة. نحن طموحون، وفي تشيلسي نحتاج إلى مشاركة تلك الطاقة، وذلك الطموح، وكذلك الجوع لتحقيق النجاح».

وشارك ألونسو، صاحب الـ44 عامًا، آراءه حول كأس العالم الجارية، واستعاد ذكرياته من مشاركته في تتويج إسبانيا بلقب 2010.

وتجنّب المدرب السابق لريال مدريد الإسباني الحديث عن أهداف محددة لتشيلسي في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني في غرب لندن، العاصمة البريطانية، لكنه أكد أنَّ التأهل إلى البطولات الأوروبية يُعد هدفًا.