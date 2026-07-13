الكفاءة تفصل الاتفاق عن صفقتي حريمات ولارسون

تقف شهادة الكفاءة المالية حائلًا بين نادي الاتفاق وإتمام إجراءات التعاقد مع عدد من اللاعبين لدعم الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما ذكره لـ«الرياضية» مصدر رسمي داخل النادي.

وتعكف الإدارة على استكمال متطلبات الحصول على الشهادة، لإبرام الصفقات وتقوية فريق المدرب الأسترالي آرثر باباس.

ومن بين التعاقدات الاتفاقية المنتظرة المغربي محمد حريمات، لاعب وسط الجيش الملكي المغربي، والسويدي جوردان لارسون، مهاجم كوبنهاجن الدنماركي.

وتطلع المصدر إلى استصدار الكفاءة المالية خلال فترة تتراوح من أسبوعٍ إلى اثنين، لإتمام التعاقدين وتسجيل الكوسوفي بيرسانت سيلينا، لاعب الوسط الهجومي، في قائمة الفريق الأول، بعد ضمّه الشهر الماضي بعقد لثلاثة مواسم.

ونفى المصدر ما تردد عن صرف «النواخذة» النظر عن فكرة ضم حريمات، وأكد استمرار التواصل مع اللاعب، بالتوازي مع استكمال متطلبات شهادة الكفاءة التي تصدرها رابطة دوري المحترفين.

وحاليًا، يُعسكِر الاتفاق، سابع ترتيب الموسم الماضي، في إسبانيا، استعدادًا للموسم الجديد.