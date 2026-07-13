لقب VALORANT أول بطولات 100 Thieves العالمية

أحرز نادي 100 Thieves لقب لعبة VALORANT ضمن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الجارية حاليًا في باريس الفرنسية بعد فوزه على نادي NRG Esports، غريمه المحلي وحامل لقب بطولة VALORANT Champions بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية، ليحصد بذلك جائزة المركز الأول البالغة 600 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى 1,000 نقطة في جدول ترتيب بطولة الأندية.

وأفضى هذا الإنجاز المتميز إلى منح نجم لعبة VALORANT بيتر مازوريك، المعروف باسم Asuna، أولى ألقابه الدولية البارزة في مسيرته التي تمتد أكثر من خمسة أعوام ضمن صفوف نادي 100 Thieves، والذي انضم إليه عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا.

ومنذ ذلك الوقت، أمضى Asuna كامل مسيرته الاحترافية في لعبة VALORANT مع النادي، قبل أن ينجح أخيرًا في إحراز اللقب الدولي الذي طالما سعى إليه، وذلك في أعقاب إعادة بناء التشكيلة الأساسية للفريق وإضافة مجموعة من المواهب الواعدة.

وقال بيتر مازوريك «Asuna»: «لدينا جهاز تدريبي رائع، وقائد متميز لنا في اللعبة، مما ساعدنا على الانسجام في اللعب بطريقة ممتازة. صحيح أننا استغرقنا بعض الوقت حتى نصل إلى مستوانا الحقيقي، لكنني سعيد لأننا بلغنا ذروة مستوانا في الوقت المناسب».

وحسم نادي 100 Thieves المواجهة أمام نادي NRG Esports، منافسه المحلي في بطولة VCT Americas، بعد شوط إضافي في الخريطة الرابعة من النهائي الذي جرى بنظام الأفضل من خمس مباريات، وذلك عقب فوزه المريح في أول خريطتين. وتمكن نادي NRG Esports من تفادي الخسارة بنتيجة نظيفة بعد الفوز في خريطة Haven، قبل أن يتقدم بنتيجة 9-3 في خريطة Ascent، ليصبح على أعتاب معادلة النتيجة الإجمالية 2-2 وفرض خريطة خامسة فاصلة. إلا أن 100 Thieves، بقيادة قائد الفريق الصاعد داخل اللعبة جوردان بولور «vora»، نجح في العودة بالمباراة وفرض شوط إضافي، قبل أن يحسم الخريطة بنتيجة 14-12 ويتوج باللقب.

بدوره، قال جوردان بولور «vora»: «يسعدني الفوز بالبطولة، وأنا ممتن جدًا للثقة الكبيرة التي منحني إياها زملائي في الفريق والجهاز التدريبي للنادي، إذ لم يكن بإمكاني تحقيق هذا الإنجاز لولا ثقتهم بي، وأنا سعيد للغاية بوجودنا هنا اليوم أمام هذا الحشد الجماهيري الرفيع لإثبات أننا فريق متميز ورفيع المستوى».

وشقّ 100 Thieves طريقه إلى المباراة النهائية عبر دور المجموعات، حيث حقق انتصارين مهمين ضمنا له التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ثم تغلب على نادي MIBR.LOS المدجج بالنجوم في الدور ربع النهائي، قبل أن يتجاوز نادي Nongshim RedForce، المتوّج ببطولةMasters Santiago، في الدور نصف النهائي.

وأحرز النجم ماثيو بانجانيان «Cryocells» جائزة Sony MVP لأفضل لاعب في البطولة، تقديرًا لأدائه المميز طوال المنافسات، والذي تُوّج بتسجيل 65 عملية إقصاء وتقديم 25 مساعدة حاسمة «Assists» خلال المباراة النهائية أمام نادي NRG Esports.

وعلّق النجم ماثيو بانجانيان «Cryocells» على ذلك قائلًا: «أنا سعيد جدًا بالفوز على الرغم من أني أشعر بأنني لم أقدّم المستوى الذي كنت أطمح إليه، ولكن مضى وقت طويل منذ آخر لقب أحرزته».

وأضاف: «قد مررت بالكثير من لحظات الشك خلال مسيرتي. وفي نهاية المطاف، ينبغي لنا ألا نتوقف أبدًا عن الثقة بأنفسنا وبالأشخاص من حولنا».

وقبل المباراة النهائية، حصد نادي Nongshim RedForce، الفريق الوحيد الكوري الذي وصل إلى الأدوار الإقصائية، جائزة المركز الثالث بعد فوزه على فريق BBL Esports في مواجهتين متقاربتين. ورغم إحرازه المركز الرابع، قدم فريق BBL Esports أداءً لافتًا أمام الجماهير في باريس، حيث صعد اللاعب صاحب الـ 18 عامًا يوسف كانبر «Lar0k» كأحد أبرز نجوم البطولة بعد أن أظهر إمكانات واعدة تؤهله للتألق في المستقبل.