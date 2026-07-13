الجيل يستعين بخبرة الفهيد

انضم محمد الفهيد، لاعب الوسط المخضرم وبطل دوري المحترفين 2013، إلى صفوف فريق الجيل الأول لكرة القدم، الصاعد إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وأعلن النادي الأحسائي، الإثنين، عن توقيعه عقدًا مع اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي قاد وسط الفتح لنحو 16 عامًا، انتهت خلال صيف 2025، ومثّل الفيصلي في «يلو» الموسم الماضي.

وتراهن إدارة الجيل على خبرات الفهيد، لتقوية الفريق الذي تولّي قيادتَه أخيرًا المدرب السعودي أحمد التركي، بعد الصعود من الدرجة الثانية مع المدرب المصري عبد الله درويش.

وتُوِّج الفهيد مع الفتح بنسخة 2012- 2013 من دوري المحترفين السعودي «روشن حاليًا».

وبعد رحلة طويلة، رحل اللاعب عن «النموذجي» خلال صيف 2025 وانضم إلى الفيصلي ومثّله في 19 مباراة الموسم الماضي.

وعاد الفيصلي، في ختام الموسم، إلى دوري «روشن»، إثر حلوله ثانيًا في جدول ترتيب «يلو».