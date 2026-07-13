سيتي يعرقل احتفاظ برشلونة بتوريس

يواجه نادي برشلونة الإسباني مشكلة مع تجديد عقد فيران توريس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إلى ما بعد يونيو 2027، إذ يتحتم عليه، دفع ثمانية ملايين يورو لمانشستر سيتي الإنجليزي، الأمر الذي سيزيد من تكلفة الإبقاء عليه في وقت يعاني فيه من مشاكل اقتصادية كثيرة.

ولدى المهاجم «26 عامًا» الذي يشارك حاليًا مع المنتخب الإسباني في كأس العالم عدة عروض من أندية أخرى ومن بينها باريس سان جيرمان الفرنسي الذي لديه تفاهم جيد مع اللاعب، بحسب العديد من المصادر الإعلامية، لكن صحيفة «موندو ديبرتيفو» الكاتالونية ذكرت أن خوان لابورتا رئيس النادي الكاتالوني قال إنه سمع عن الأمر لكن ليس لديهم تأكيد بخصوصه.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك رغبة من برشلونة لتمديد عقد توريس، رابع هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي بـ 16 هدفًا بالتساوي مع زميله لامين يامال، لكن الاتفاق الذي وقعه في ديسمبر 2021 تضمن بندًا يُلزمه بدفع ثمانية ملايين للنادي الإنجليزي في حال تمديد عقد اللاعب، ما سيزيد من تكلفة العملية.

وأشارت إلى أن برشلونة، رغم ذلك، لا يزال مهتمًا بتمديد عقد لاعبه، لكن دون زيادة كبيرة في مخصصاته، نظرًا لأنه يتقاضى بالفعل راتبًا كبيرًا.