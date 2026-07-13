الاتحاد يتفق مع هوساوي وفلاتة

اتفقت الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد مع محمد فلاتة وصهيب هوساوي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، على تجديد عقديهما، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة نادي الاتحاد اتفقت على التجديد مع الثنائي، على أن يمتد العقدان الجديدان لمدة ثلاثة مواسم رياضية.

ويجيد هوساوي «19 عامًا» اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وشارك الموسم الماضي في 20 مباراة مع فريق شباب الاتحاد ضمن دوري «جوي»، وفق الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتوزعت مشاركات فلاتة «19 عامًا» خلال الموسم الماضي بين فريقي الاتحاد تحت 18 و21 عامًا، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد السعودي للعبة.