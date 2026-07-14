13 أغسطس.. «عكس سير» في دور العرض السعودية

كشف المخرج عبدالعزيز الشلاحي عن البوستر الرسمي لأحدث أفلامه «عكس سير»، وهو عمل سينمائي يجمع بين الكوميديا والأكشن والجريمة، من تأليف مفرج المجفل، والمقرر عرضه في دور السينما السعودية ابتداءً من 13 أغسطس المقبل.

ويأتي الكشف عن البوستر الرسمي بعد انتشار ملصق سابق لشركة «رزمة لنقل الأموال» في عدد من المواقع، ما أثار فضول الجمهور وتساؤلاتهم حول طبيعة الشركة وعلاقتها بالفيلم.

و يضم فيلم «عكس سير» مجموعة من النجوم، يتقدمهم عبد العزيز الشهري، وعبد المجيد الكناني، ومؤيد النفيعي، ومهند الصالح، وأسماء السياري، إلى جانب فوز عبد الله، ومشاري العجاجي، والفنان القدير حسن العبدي.

كما يشارك في الفيلم عدد من الوجوه الجديدة، من بينهم شنار الدوسري وعبد الرحمن الجدعان.

ويُعد «عكس سير» التعاون الرابع بين المخرج عبد العزيز الشلاحي والكاتب مفرج المجفل، بعد نجاحهم في أفلام المسافة صفر وحد الطار و هوبال.

ويقدم الثنائي في هذا العمل تجربة مختلفة عن مشاريعهما السابقة، من خلال فيلم جماهيري يجمع بين الجريمة والتشويق والكوميديا، ويضع شخصياته في سلسلة من الأحداث والمواقف التي تسير في اتجاهات غير متوقعة.

وكان تصوير الفيلم قد جرى بالكامل في الشرقية والرياض، حيث انتهى فريق العمل من التصوير في أكتوبر من العام الماضي، بعد تنفيذ مشاهده وبناء عالمه الدرامي والحركي في عدد من المواقع داخل المدينة، في إنتاج يعكس التطور الذي تشهده البنية التحتية والإمكانات الفنية لصناعة السينما في السعودية.

فيلم «عكس سير» من تأليف مفرج المجفل وإخراج عبد العزيز الشلاحي، وإنتاج صفاء أبو رزق، وإنتاج تنفيذي لمحمد التركي، وبدعم وشراكة مع Big Time Fund، وبمشاركة شركتي النحل الذهبي وتلاد وBusiness Innovation ومن توزيع شركة قنوات.