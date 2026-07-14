المعمر يرأس اتحاد اللاكروس

أعلن الاتحاد السعودي للاكروس صدور قرار الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بالموافقة على تكليف مجلس إدارة مؤقت للاتحاد للدورة الممتدة من عام 2024 حتى عام 2028، برئاسة فهد المعمر، وذلك في إطار دعم جهود تطوير رياضة اللاكروس وتعزيز العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع الرياضي في السعودية.

وأوضح الاتحاد في بيانٍ صادر عنه، الإثنين، أن مجلس الإدارة المؤقت يضم كلًا من: فهد محمد المعمر رئيسًا، وسامر ناهض الصوراني نائبًا للرئيس، وبعضوية كل من الهنوف محمد الحضيف، وإسراء منصور عسيري، وفيصل فواز العلمي، ومشاري عبدالرحمن العسيلان، وسعود مبروك العبد العزيز.

وأشار البيان إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال بناء منظومة متكاملة لرياضة اللاكروس في السعودية، عبر توسيع قاعدة الممارسين، وتعزيز انتشار اللعبة في مختلف المناطق، والارتقاء بالأداء الفني والإداري، وتطوير المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، بما يدعم حضور المملكة في البطولات الخليجية والآسيوية والقارية والدولية.

ومن المقرر أن يطلق المجلس مبادرات نوعية لاكتشاف المواهب وتنميتها، وتمكين مشاركة المرأة والناشئين، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرياضية والتعليمية والقطاع الخاص، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نشر اللعبة وتوسيع نطاق ممارستها، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى دعم القطاع الرياضي، وزيادة أعداد الممارسين، وتحقيق التميز الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي.