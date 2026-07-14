الرياض يقترب من حسم صفقة تريزيجيه

كشف بندر المقيل، رئيس نادي الرياض، عن اقتراب الإدارة من إتمام التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأوضح، الاثنين في مداخلة هاتفية مع برنامج «فايق في المونديال» على قناة «إم بي سي مصر 2»، أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وقد تتضح النتائج خلال يوم أو اثنين.

وأكد تجنب ناديه الدخول في تفاصيل المفاوضات خلال مشاركة «الفراعنة» في كأس العالم 2026، حرصًا على اللاعب ومنتخبه.

وأبان: «بعد انتهاء المشاركة المشرفة عدنا إلى المفاوضات، والأمور تسير بشكل إيجابي»، مشيرًا إلى وجود ترتيبات لا تزال جارية مع تريزيجيه والأهلي المصري قبل حسم الصفقة.

وردًا على سؤالٍ من الإعلامي إبراهيم فايق حول متابعة الرياض لاعبين مصريين آخرين، أجاب المقيل: «حتى الآن لا يوجد شيء، لكن يسعدنا وجود لاعبين من مصر في الدوري السعودي».

ولعِب تريزيجيه 32 مباراة مع فريقه الموسم الماضي، أحرز خلالها 18 هدفًا وصنع هدفًا.

ومثّل اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا فرق أستون فيلا الإنجليزي، وطرابزون سبور وباشاكشهير وقاسم باشا في تركيا، وأندرلخت وموسكرن البلجيكيين، والريان القطري.

وخلال كأس العالم الجارية، لعِب أربع مبارياتٍ من أصل خمس لمنتخب بلاده، أحرز خلالها هدفًا أسهم به في الفوز 3-1 على نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة.

وقبل رحلة احتراف خارجي طويلة دامت نحو 10 أعوام، لعِب تريزيجيه لفريق الأهلي المصري الأول من 2012 إلى 2015.