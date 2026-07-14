رابيو : لا خطة خاصة لإيقاف يامال

أكد أدريان رابيو لاعب وسط المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم أنهم لا يخشون أحدًا، وذلك قبل مواجهة إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم في دالاس الثلاثاء. مشيرًا إلى أنهم لم يضعوا خطة خاصة للحد من خطورة الجناح الإسباني الموهوب لامين يامال.

وقال رابيو في الحصة التدريبية الأخيرة لمواجهة «لا روخا»: «لا نخشى أحدًا، بطبيعة الحال. بالنظر إلى مشوارنا، أعتقد أننا نصل إلى نصف النهائي في أفضل الظروف الممكنة، أي أن كل الأمور إيجابية. أعتقد أنه كان من الصعب أن نصل في ظروف أفضل من هذه».

وجاء ذلك ردًا على تصريحات يامال الذي بادر بإشعال المواجهة إعلاميًا منذ الجمعة، إذ قال لقناة «تي في إي» الإسبانية :«إذا كان على فرنسا أن تخشى أحدًا، فنحن. نحن من أقصيناهم في المرة الأخيرة. سنرى ما سيحدث، لكننا لا نخاف».

كما أكد رابيو، أحد أعمدة خط الوسط الفرنسي، أنه لن تكون هناك خطة خاصة لإيقاف يامال الجناح الشاب لبرشلونة «19 عامًا» الذي ألحق الهزيمة بفرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا 2024 «2-1» ودوري الأمم 2025 «5-4».

وأوضح :«نركّز على المنتخب الإسباني ككل. لا على لاعب بعينه. نعلم أنهم خطرون على جميع المستويات، سواء هو أو خط الهجوم أو في الاستحواذ على الكرة، والمساحات الضيقة بالقرب من منطقة الجزاء، واللعب المشترك. لذا يجب التركيز على هذه الجوانب».

وشدّد لاعب ميلان الإيطالي أيضًا على الانسجام والتماسك داخل صفوف المنتخب الفرنسي. وأضاف: «هناك مسألة العيش معًا بشكل جيد. خارج الملعب الأمور تسير بشكل ممتاز، وأعتقد أن ذلك يشكّل جزءًا كبيرًا من هذا النجاح. كما أن هناك أمورًا قرّبتنا أكثر، مثل الصعوبات التي مرّ بها المدرب ديدييه ديشامب من فقد والدته في بداية المونديال، مع العلم أنها أيضًا آخر بطولة له مع المنتخب وهناك الكثير من العوامل التي تجعل هذا يبدو الوقت المناسب».