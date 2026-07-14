«بيت العود» يخرج الدفعة الأولى

نظمت هيئة الموسيقى أول حفل تخرّج لطلاب بيت العود بالرياض، أخيرًا في النادي الأدبي بالرياض توّج رحلة تعليمية.

وشهد الحفل تقديم عدد من العروض التي عكست تطور المهارات الفنية للخريجين، امتدادًا للجهود في إتاحة فرص تعلم الموسيقى للجميع، وتمكين الممارسين، بما يسهم في بناء منظومة موسيقية مستدامة، وتهيئة مسارات مهنية تدعم نمو القطاع الموسيقي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يُعد بيت العود مركزًا متخصصًا في تعليم الآلات الموسيقية، تأسس في سبتمبر 2023م من قبل هيئة الموسيقى وبقيادة الموسيقار الدكتور نصير شمّة، ضمن عددٍ من الفروع في الدول العربية، ويهدف المركز إلى اكتشاف المواهب وصقل قدراتها، من خلال برامج تعليمية وتدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بإشراف نخبة من الموسيقيين والمختصين.

بدوره، أكد باول باسيفيكو الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى أن حفل التخرّج الأول لبيت العود بالرياض يشكّل محطة مهمة في تحقيق رؤية الهيئة الإستراتيجية الرامية إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم الموسيقي، واكتشاف المواهب الوطنية وتنمية قدراتها، مبينًا أن تأهيل الخريجين لنقل معارفهم وخبراتهم يسهم في توسيع أثر هذه الجهود، وتنمية منظومة التعليم الموسيقي، ودعم نمو القطاع في السعودية.