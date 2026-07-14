بيكفورد: مواجهة ميسي مثيرة.. وأسرار الأرجنتين مكشوفة

يستعد جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، لمواجهة تحد جديد عندما يصطدم بالأرجنتين وقائدها ليونيل ميسي في نصف نهائي كأس العالم الأربعاء.

وسبق أن واجه الحارس ركلات الترجيح في كأس العالم وخاض مواجهات قبل النهائي وتنافس أمام عدد من أبرز الأسماء في عالم كرة القدم خلال مسيرته القياسية، لكن هذه المرة الأمر مختلف أمام صاحب الكرات الذهبية الثمانية.

وبالنسبة لبيكفورد، الذي حطم الرقم القياسي لبيتر شيلتون في عدد المشاركات مع المنتخب في كأس العالم عندما خاض مباراته الـ 18 في البطولة أساسيًا أمام النرويج بدور الثمانية، فإن هذه المناسبة تحمل طابعًا تاريخيًا.

وكان حارس إيفرتون «32 عامًا» في الثامنة من عمره عندما التقت إنجلترا بالأرجنتين آخر مرة، وذلك في دور المجموعات بكأس العالم 2002.

وقال بيكفورد للصحافيين الإثنين: «أتذكر أنني كنت جالسًا على الأرض في المدرسة أشاهد المباراة عندما أحضر المعلم التلفزيون، لذا لن أنسى تلك اللحظة أبدًا».

وأضاف بيكفورد، في حديثه عن ميسي «39 عامًا» الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة: «سجل وساهم في الكثير من الأهداف طوال مسيرته، ومن الرائع أن أتمكن أخيرًا من مواجهته بعد كل هذا الوقت الطويل، خاصة أنني كنت أشاهده وأنا طفل».

لكن الحارس حذر من اعتبار منتخب الأرجنتين فريقًا يعتمد على لاعب واحد. وقال: «نعلم جميعًا مدى براعة ميسي، لكننا نعلم أيضًا مدى قوة الأرجنتين. لدينا رؤيتنا الخاصة بشأن نقاط قوتهم الأخرى أيضًا، ونقاط ضعفهم التي يمكننا استغلالها».

وخاضت إنجلترا البطولة ضمن المرشحين للفوز، وتجاوزت عددًا من المواقف الصعبة، بما في ذلك الفوز بعشرة لاعبين على المكسيك، يؤكد على التماسك الذي أصبح سمة مميزة لفريق المدرب توماس توخيل بحسب بيكفورد.

وأضاف: «لطالما قلت إن التماسك هو ما يقودك إلى النجاح. ثم تظهر المهارة أيضًا. وعندما تحظى بالتماسك كما هو الحال معنا، فهذا يشكل أداة رائعة».

رافق مسيرة الأرجنتين نحو الدور قبل النهائي شكاوى بشأن قرارات الحكام وإتقان الفريق لما يُوصف بالحيل الملتوية في كرة القدم، لكن بيكفورد قال إن إنجلترا لن تتشتت بأي شيء.

وأضاف: «طوال البطولة، رأيتم رغبتنا في الفوز بالألقاب. لم نتورط في أي مشاجرات أو أي شيء من هذا القبيل، بل حظينا باحترام كبير داخل الملعب. تكون القرارات في صالحنا أحيانًا، وليس دائمًا. نحن نعيد ضبط أنفسنا فحسب، ونترك كرة القدم تتحدث عن نفسها».

واستطرد: «لم نتعرض، باستثناء جاريل كوانساه لأي حالات إيقاف أو أي شيء من هذا القبيل. وهذا يظهر العقلية التي نتمتع بها، فنحن لا ننشغل بأمور كهذه. نحافظ على تركيزنا وتكاتفنا».

وأثار توخيل الدهشة بعد الفوز على النرويج عندما أشار بغضب إلى الجوانب التي تحتاج إنجلترا إلى تحسينها، ووافق بيكفورد على أنهم لم يصلوا بعد إلى أفضل مستوياتهم.

وأوضح بيكفورد: «كما قال المدرب، نتمتع بالعقلية والتماسك، لكننا لم نصل إلى أفضل صورة. نأمل أن نظهر أفضل ما لدينا. وسنواصل دائمًا العمل بجدية أكبر لمواصلة التحسن».

وكان بيكفورد حارس إنجلترا في ركلات الترجيح في دور الـ 16 أمام كولومبيا في كأس العالم 2018، وتصدى لتسديدة كارلوس باكا قبل أن يسجل إريك داير الضربة الحاسمة لأول فوز للإنجليز من «الترجيحية».