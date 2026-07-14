صفقة ترينكاو.. الأهلي يقتنص هدفه الأول.. وإضافات مشروطة بالألقاب

تمكّن النادي الأهلي من الحصول على هدفِه الأول في مركز الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم، حسبما أوضحت مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويُوقّع الدولي البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، الثلاثاء، عقدًا لمدة 4 مواسم مع الأهلي، بعدما اجتاز بنجاح فحصًا طبيًا مساء الإثنين في لشبونة، عاصمة بلاده، تمهيدًا للانضمام إلى بطل دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأقنع النادي السعودي نظيره سبورتنج البرتغالي ببيع عقد اللاعب، الذي كان سيمتد حتى صيف 2030، مقابل 40 مليون دولار.

وأبانت المصادر أن العقد بين الناديين يقضي بمنح سبورتنج إضافاتٍ ماليةٍ، فوق المبلغ المتفق عليه، حال فوز اللاعب ببطولاتٍ مع فريقه الجديد.

وكشفت المصادر ذاتها عن إعداد الأهلي، في وقت سابق، قائمةً بالأسماء المرشحة لمركز الجناح الأيمن، ضمَّت 15 لاعبًا كان ترينكاو على رأسهم، وذلك من أجل استقطاب أحدهم خلال نافذة الانتقالات الجارية.

وللتعاقد مع رأس القائمة، المُعدّة لتعويض مغادرة الجزائري رياض محرز مع نهاية الموسم الماضي، استغرقت المفاوضات بين الأهلي وسبورتنج نحو أسبوعين.

وكان النادي السعودي قد استقر على التحرك لحسم الصفقة بعد مداولاتٍ بين البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي، والمدرب الألماني ماتياس يايسله، واللجنة التنفيذية للنادي برئاسة أحمد الشنقيطي.

ومساء الإثنين، كشف حساب «الرياضية عاجل»، على منصة «إكس»، عن اجتياز ترينكاو الفحص الطبي في بلاده تمهيدًا لتوقيع عقد مع الأهلي يمتد حتى 2030. ونقلًا عن مصادر خاصة، لفت الحساب إلى إبرام الصفقة مقابل 40 مليون دولار للنادي البرتغالي.