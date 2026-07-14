راي إنج: مونديال الإلكترونية عزز انتشار «موبايل ليجندز: بانج بانج»

أكد راي إنج، رئيس منظومة الرياضات الإلكترونية في شركة مونتون، أن مشاركتهم في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الجارية حاليًا في باريس، تمثل العام الثالث تواليًا من الشراكة مع البطولة، مشيرًا إلى أن التعاون أسهم في دعم خطط الشركة للتوسع العالمي وتعزيز انتشار لعبة «موبايل ليجندز: بانج بانج».

وأوضح راي إنج لـ«واس»، أن مونتون تشارك ببطولة كأس منتصف الموسم إلى جانب بطولة السيدات العالمية، مؤكدًا أن الشركة انتقلت من نظام الدعوات المباشرة إلى بناء منظومة تنافسية تعتمد على تأهل الفرق عبر مسار احترافي قائم على تطوير البنية الأساسية للفرق، مبينًا أن الفترة الماضية شهدت شراكة متبادلة المنفعة بين مونتون والبطولة، إذ أسهمت في استقطاب فرق عالمية بارزة، مثل فريق ليكويد وفريق فيتاليتي، إلى منظومة اللعبة، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة الفرق المشاركة، لا سيما في غرب أوروبا، ومنحها فرصة التأهل إلى بطولة كأس منتصف الموسم.

وأفاد أن هذا التعاون كان عاملًا مهمًا في تنفيذ إستراتيجية مونتون للتوسع عالميًا، لافتًا إلى أن الحضور المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسهم في تعريف جمهور جديد بلعبة «موبايل ليجندز: بانج بانج».

وبيّن أن مونتون حرصت، على تطوير منظومة منافسات السيدات، مؤكدًا أن البطولة أصبحت جزءًا رئيسًا من استراتيجية الشركة لتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز الشمولية في الرياضات الإلكترونية، مشيدًا بمشاركة نادي فالكونز، إلى جانب فريق آر بي إن في منافسات السيدات، مؤكدًا أن المنافسات في باريس تعكس نجاح التعاون في دعم التوسع الدولي وإبراز نموذج متكامل لتطوير منظومة الرياضات الإلكترونية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده السعودية من نمو متسارع في قطاع الرياضات الإلكترونية يعكس نجاح هذه الشراكات، ويفتح آفاقًا أوسع لمواصلة التوسع خلال الأعوام المقبلة.