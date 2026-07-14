الجمعة.. صعود الهضبة الجولة 2 «عقبة المحمدية»

تنطلق الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة 2026 في محافظة الطائف بمنطقة الشفا «عقبة المحمدية» يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وأعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بدء التسجيل للسباق القصير للمسافات المرتفعة، وتتميز الفعالية بأن الدخول مجاني للجماهير.

وتُصنف جولة الطائف كواحدة من أبرز سباقات تسلق الهضاب في السعودية، إذ يبلغ طول المسار 4.2 كيلومترات ويبدأ من ارتفاع 1900 متر ويصل إلى 2150 متراً «بفارق ارتفاع يبلغ 250 مترًا».

ويتضمن المسار سلسلة من المنعطفات التقنية والمقاطع السريعة التي تتطلب دقة وتحكمًا عاليين.

وتنافس في الجولة الأولى من السباق أكثر من 150 سائقًا وسائقة ضمن فئات متنوعة للمركبات، وتوج بالمراكز الثلاث الأولى بحسب الترتيب العام كل من: مامون القباني وفيصل القباني وأحمد القايدي.