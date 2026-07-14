ليوناردو يجتاز الفحص قبل توقيع عقد أياكس

اجتاز البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، الفحص الطبي في نادي أياكس أمستردام الهولندي الإثنين، وسيُعلَن الثلاثاء أو الأربعاء عن توقيعه عقده الجديد، حسبما نشرت صحيفة «دي تليجراف» الهولندية الإثنين.

ولفتت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، إلى تبادل الناديين، الهلال وأياكس، الأوراق الرسمية قبل توقيع اللاعب عقده مع النادي الهولندي.

وكانت «الرياضية» قد كشفت، الأحد نقلًا عن مصدر خاص، عن اتفاق الناديين على انتقال المهاجم البرازيلي مقابل نحو 20 مليون يورو تُسدّد على دفعتين.

واشترى الهلال عقد ليوناردو من بنفيكا البرتغالي، في يناير 2024، مقابل نحو 40 مليون يورو ووقع معه عقدًا لخمسة أعوام.

ومثّل البرازيلي الفريق الأزرق في 82 مباراة، أحرز خلالها 48 هدفًا وصنع 5.

وطلب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني التعاقد معه بنظام الإعارة، في يناير الماضي، لكن الصفقة لم تتم.