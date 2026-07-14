16 أكتوبر.. انطلاق دوري ممتاز الطائرة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة الطائرة، الإثنين البرنامج الزمني للموسم الرياضي 2026، متضمنًا المسابقات ومواعيدها، وفترات التسجيل والإعارة إلى جانب تواريخ ميلاد اللاعبين الذين يحق لهم المشاركة مع أنديتهم خلال الموسم.

وطبقًا لحساب اتحاد الطائرة على منصة «إكس» تنطلق مسابقة الدوري الممتاز 16 أكتوبر المقبل والدرجة الأولى 30 من الشهر ذاته، وتسبقهما بطولتا درجة الشباب والناشئين 10-11 سبتمبر المقبل.

وحدد اتحاد الكرة تسجيل 3 لاعبين محترفين وواحد من المواليد للدوري الممتاز والعدد نفسه لكأس النخبة، فيما تبدأ فترة التنسيق والإعارة الأولى للفريق الأول الأربعاء المقبل وتنتهي 12 أكتوبر المقبل ، على أن تبدأ فترة تصحيح أوضاع اللاعبين في الأول من سبتمبر المقبل.

وأوضح اتحاد الطائرة إمكانية تسجيل 12 لاعبًا كحد أدنى و20 كحد أقصى لفئة الفريق الأول من مواليد العام 2006 والعدد نفسه لفئتي الشباب والناشئين من مواليد 2007 و2009.

أما فئتا الأشبال والبراعم فالحد الأدنى للتسجيل 10 لاعبين والأعلى 30 لاعبًا.

يذكر أن فريق الهلال توّج بثلاثية الموسم الماضي 2025-2026 كأس الاتحاد السعودي والدوري الممتازوكأس النخبة.