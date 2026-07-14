الاتحاد السنغالي: مدربنا طلب زيادة راتبه.. وهدد بالانسحاب من المونديال

كشف عبدولاي فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عن أن الأجواء السامة أحاطت بالمنتخب الأول المشارك في كأس العالم، وذلك بعد مطالبة المدرب باب تياو بزيادة في راتبه ومحاولته فرض شروطه بالانسحاب من البطولة.

وأُقيل تياو من منصبه الأحد بعد خروج المنتخب من دور الـ32 أمام بلجيكا 2-3 في الأول من يوليو الجاري رغم تقدمه بهدفين نظيفين إلى وقت قريب من نهاية المواجهة.

وقال فال مؤتمر صحافي في دكار العاصمة: «كان هناك انهيار في الثقة بين باب تياو وبيننا»، مشيرًا إلى الفشل الأولي في توقيع عقد جديد بعد مطالبته براتب أعلى.

وكان تياو «45 عامًا»، وهو لاعب دولي سنغالي سابق، قد تولى تدريب المنتخب في 2024. وقبل التوجه إلى كأس العالم، طلب زيادة راتبه الشهري من 35 ألف دولار إلى 87 ألفًا. وفي نهاية المطاف، توصل الطرفان إلى اتفاق بـ 50 ألفًا، كما سُويت خلافات أخرى تتعلق بالمكافآت.

وقال فال إن تياو هدد في مرحلة ما بعدم مرافقة المنتخب إلى كأس العالم إذا لم تتم تلبية مطالبه، لولا تدخل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي الذي أقنعه بتغيير موقفه في يوم السفر إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن العقد الجديد وُقّع عشية المباراة الثانية للمنتخب في البطولة أمام النرويج، بعد أن رفض تياو الجلوس على مقاعد البدلاء ما لم يتم حسم الاتفاق. وأضاف أن المدرب كان يعتقد أن مسؤولي الاتحاد أعداؤه، وكان لذلك تأثير على سير عمل المنتخب.

وخلال كأس العالم، تلقى منتخب «أسود التيرانجا» خسارتين في دور المجموعات أمام فرنسا والنرويج، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على العراق 5-0 ضمن له مكانًا في الأدوار الإقصائية.

وتحت قيادة تياو، فاز المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية في يناير الماضي، قبل أن يُجرَّد منه كعقوبة على انسحابه من أرض الملعب خلال المباراة النهائية الفوضوية أمام المغرب.