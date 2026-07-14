ديشامب: إسبانيا الأوفر حظا.. ولا نفكر في الماضي

اعتبر ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، أن إسبانيا، بطلة أوروبا، هي المرشح الأوفر حظًا لتجاوزهم وبلوغ نهائي كأس العالم.

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي عشية المواجهة بين المنتخبين الثلاثاء على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية: «إسبانيا هي المرشحة الأوفر حظًا، وهذا ليس للضغط على لويس دي لا فوينتي، الناس ينتظرون الكثير من إسبانيا. هي تعرف كيف تهاجم، وتدافع جيدًا، ولا تستقبل الأهداف، وقد تكون مباراة استعراضية بين منتخبين يملكان قدرات هجومية».

وأضاف: «نحن أيضًا منتخب يحتاج إلى الكرة، وقادر على خلق المشاكل للمنافسين. سيكون الصراع قويًا. لا توجد رغبة في الثأر بعد الخسارتين في كأس أوروبا 2024 ودوري الأمم الأوروبية 2025 ما حدث قد حدث، وما يهمني هو الغد».

وعن كيفية الدفاع في مواجهة موهبة «لاروخا» لامين يامال، أشار إلى أن «المهم هو الحد من تأثيره». وأضاف بنبرة مازحة: «في المواجهات الفردية الأمر صعب، لكن مواجهة بعض لاعبينا واحدًا لواحد لن تكون أيضًا نزهة للإسبان».

كما طمأن ديشامب بشأن حالة النجم والقائد والهداف كيليان مبابي الذي خرج بعد اصطدام في الكاحل الأيمن في الدقائق الأخيرة من مباراة ربع النهائي أمام المغرب «2-0». وقال: «كيليان بخير».

وفي ما يتعلق بزميله في ريال مدريد الإسباني لاعب الوسط أوريليان تشواميني الذي غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام الباراجواي والمغرب بسبب إصابة في العضلات المقربة، أكد ديشامب أنه ليس في أفضل جاهزية بدنية، لكنه متاح، من دون الكشف عما إذا كان سيشارك أساسيًا أمام إسبانيا.

وأضاف:«آخر مباراة له تعود إلى 15 يومًا، لكن ذلك ليس عائقًا أيضًا».