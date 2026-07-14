استقبال ملكي

حشود ضخمة قدرت بـ 90 ألف شخص كانت في استقبال بعثة المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم في العاصمة أوسلو، الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2026. وخرج من البطولة السبت بعد خسارته أمام إنجلترا 1-2 بعد التمديد في دور الثمانية في ميامي، محققًا أفضل نتيجة له في المسابقة منذ بداية مشاركاته فيها. واحتشدت الجماهير في الساحة أمام القصر الملكي في لدى وصول البعثة، حيث شاركوا اللاعبين احتفالية «التجديف»الشهيرة للفايكنج والتي كان يؤدونها عقب كل فوز في المونديال. وقاد الأمير هاكون، ولي عهد النرويج، الاحتفال على إيقاع الطبل (رويترز والفرنسية)